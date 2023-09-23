İzmir’de düğünde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
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İzmir’de düğünde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde düğünde çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kayaköy Mahallesi’ndeki düğün salonunun bahçesinde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada H.G. (21) silahla, H.K. ise (31) bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili C.K, A.P. ve C.K’yi gözaltına aldı.

(AA)

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