İzmir’de CHP seçim bürosuna taşlı saldırı

İzmir’de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) seçim bürosuna atılan taşlar cama ve kapıya isabet etti. Madde bağımlısı olduğu öğrenilen ve seçim bürosuna taş ile saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 11.30 sıralarında İkiçeşmelik Caddesi’nde bulunan CHP’nin Konak seçim bürosunda meydana geldi. Şüpheli, seçim bürosuna taş attı. Atılan taşlar cama ve kapıya isabet etti. Polis, ihbar üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Madde bağımlısı olduğu öğrenilen şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca şüphelinin seçim bürosuna taş ile saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Saldırı sırasında seçim bürosunun kapalı olduğu belirtildi. (DHA)