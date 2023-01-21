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İzmir’de bir kişi yol kenarında ölü bulundu

İzmir’in Konak ilçesinde bir kişi yol kenarında ölü bulundu.

Altınyol Meles Deltası mevkisinde bir kişinin yol kenarında hareketsiz yattığının bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Ramazan Karademir’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Karademir’in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, Karademir’e aracın çarptığı ihtimali üzerinde duruyor.

(AA)

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