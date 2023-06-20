İzmir’de bıçaklı saldırıya uğrayan polis memuru ağır yaralandı

İzmir’in Konak ilçesinde izinli olan polis memuru C.A., kordonda oturduğu sırada tartıştığı T.T.’nin bıçaklı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan C.A. hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 23.50 sıralarında Alsancak Mahallesi kordon boyunda meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul’da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru C.A., iznini geçirmek üzere geldiği İzmir’de bir arkadaşıyla kordonda oturduğu sırada T.T., B.D., M.T. ve Suriyeli uyruklu İ.A. ile sözlü tartışmaya başladı. Taraflar arasında gerginliğin yükselmesiyle T.T., polis memuru C.A.ya bıçakla saldırdı. Göğsünden yaralanan C.A. kanlar içinde yere yığılırken, çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan C.A., ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alının polis memurunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, olayı gerçekleştiren şüpheli T.T. ile yanında bulunan B.D., M.T. ve İ.A.yı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)