İzmir’de bıçaklı kavga: 1 ölü

İzmir’in Karabağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışmada göğsünden bıçaklanan Ramazan Yüksekdağ (25) yaşamını yitirdi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Bahar Mahallesi 2904 Sokak’ta meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada göğsüne çok sayıda bıçak darbesi alan Ramazan Yüksekdağ kanlar içerisinde kalırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yüksekdağ, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk ediler Ramazan Yüksekdağ, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yüksekdağ’ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheliyi gözaltına aldı. (DHA)