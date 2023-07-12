İzmir’de alacak verecek cinayeti

İzmir’in Bornova ilçesinde, Kadir Doğdu (31), alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı A.Y. (35) tarafından bıçaklanması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kadir Doğdu, 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 9 Temmuz Pazar günü akşam saatlerinde Egemenlik Mahallesi 6106/24 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, A.Y. ile Kadir Doğdu sokakta alacak verecek meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. İkili arasındaki gerginlik kısa sürede artınca, tartışma bıçaklı kavgaya döndü. Olayda, Kadir Doğdu vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralandı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Doğdu’yu ambulans ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk etti.

Öte yandan, olayı gerçekleştiren A.Y. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İKİ GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Bıçaklı kavgada ağır yaralanması sonucu hastanede tedavi gören Kadir Doğdu, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Doğdunun cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(DHA)