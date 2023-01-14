İzmir’de 82 kaçak göçmen yakalandı, 40 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir’de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 1 Türk vatandaşı, 82 kaçak göçmen yakalanırken, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 40 kaçak göçmen ise Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 12 Ocak’ta Çeşme ilçesi açıklarında İtalya rotası üzerinde bulunan bir yelkenli tekne içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 1 Türk vatandaşı ve 56 kaçak göçmeni yakaladı.

Aynı gün içerisinde Çeşme ilçesi açıklarında bir lastik bot olduğunu belirleyen ekipler, lastik botu durdurmaları sonucunda içerisindeki 26 kaçak göçmeni de yakaladı.

40 GÖÇMEN KURTARILDI

Öte yandan, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Karaburun ilçesi açıklarında, mobil radar aracılığıyla saat 06.10 sıralarında denizde kaçak göçmenler olduğunu tespit etti. Bölgeye sevk edilen ekipler, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen ve denizde mahsur kalan 40 kaçak göçmeni kurtardı.

Kıyıya çıkartılan toplam 122 kaçak göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi. Yasa dışı yollarla ülkeyi terk etmeye çalışan 1 Türk vatandaşının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

(DHA)