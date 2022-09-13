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İzmir’de 794 kaçak göçmen yakalandı

İzmir’in 14 ilçesinde, jandarma ekiplerince 30 Ağustos-10 Eylül’de düzenlenen 32 operasyonda, 794 kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 30 Ağustos-10 Eylül’de Bayındır, Bergama, Buca, Çeşme, Karaburun, Dikili, Kemalpaşa, Menderes, Menemen, Foça, Seferihisar, Selçuk, Torbalı ve Urla ilçelerinde 32 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 794 kaçak göçmen yakalanırken, olaylarda kullanılan 1 kamyon, 3 taksi, 4 minibüs ve 1 otomobile de el konuldu. Baskınlarda 7 organizatör ise gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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