İzmir’de 46 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

İzmir’in Torbalı ve Bornova ilçelerindeki operasyonlarda 46 ton kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, araçlarda yakıt olarak kullanılması halinde motor aksamına ve tüketimi sonucu ortaya çıkan gazlarla çevreye ciddi zararları bulunan karışımlı akaryakıtın satışı ve dağıtıcılarına yönelik, Torbalı ve Bornova ilçelerinde dün operasyon düzenledi. Şüphelilere ait iş yeri ve depolarda yapılan aramalarda 46 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Haklarında adli işlem başlatılan şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)