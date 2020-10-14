İzmir’de 40 günde, 18 ton sahte içki, 18 ton etil alkol ele geçirildi

İzmir’de jandarmanın 4 Eylül’den bu yana düzenlediği operasyonlarda 18 ton sahte içki ile 18 ton etil alkol ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 18 kişi hakkında işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki üretimi ve sahte içkinin ticaretini önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 4 Eylül’den bu yana düzenlenen operasyonlarda 18 ton etil alkol ile 18 ton sahte içki ele geçirdi. Operasyonlarda ayrıca 9 bin 922 boş şişe, 486 bin şişe kapağı, arıtma, 6 damıtma ve şişeleme makinesi, 2 üzüm sıkma ve 2 ambalaj makinesi, 41 bin 784 sahte bandrol, 1751 gerçek bandrol ve 2 milyon 500 bin marka etiketi bulundu. Operasyonlar kapsamında 18 kişi hakkında işlem yapıldı.