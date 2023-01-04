İzmir’de 39,6 ton kaçak tütün ele geçirildi: 2 gözaltı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, jandarma ekiplerince depoya düzenlenen baskında 39 ton 601 kilo kaçak tütün ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kemalpaşa Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Nazarköy Mahallesi’ndeki M.K.Ö. ve H.G.’ye ait eski tütün fabrikasında kaçak tütün bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından depoya düzenlenen operasyonda, 39 ton 601 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 2 şüpheli de gözaltına alındı. (DHA)