İzmir’de 16 kilo 325 gram skunk ele geçirildi

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, polis ekiplerince bir kamyonda yapılan aramada 16 kilo 325 gram skunk bulundu.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Kemalpaşa ilçesinde bir kamyon durduruldu. Dedektör köpekle yapılan aramada valizler içerisinde poşetlere konulmuş 16 kilo 325 gram skunk ele geçirildi.

Operasyonda N.A, M.K. ve S.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.A. ile M.K. tutuklandı. S.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)