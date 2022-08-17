İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü öğretim üyesi alıyor

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün boş bulunan kadrolarına öğretim üyesi alımı gerçekleştirilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Enstitümüz Fen Fakültesi Fotonik Bölümü Fotonik Anabilim Dalı doçent kadrosuna 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 24. maddesi ile “”Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği””nin ilgili maddeleri, Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Enstitümüz Senatosu’nun 27.08.2021 tarih ve 26/1 sayılı Kararı hükümlerine göre alım yapılacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

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