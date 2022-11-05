İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Araştırma Görevlisi alıyor

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ‘ne Araştırma Görevlisi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Enstitümüzün aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda 2547 sayılı Kanun’un 50/D maddesinde belirtilen statüde Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Son Başvuru 17.11.2022 (saat 17:00’a kadar)

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