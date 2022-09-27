İzmir merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu 
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İzmir merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu 

İzmir merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY’nin ‘TSK yapılanması’na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturması kapsamında, örgütün ‘Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) yapılanması’nda yer alan ve ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen 1’i Kara Kuvvetleri, 2’si Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına ve 1’i Jandarma Genel Komutanlığı’na mensup 2’si muvazzaf 4 asker, 12’si darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bugün saat 01.00 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin gözaltına alınması için İzmir merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. (DHA)

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