İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı alıyor

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu’ne öğretim elemanı alınacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu’na aşağıda belirtilen programlarına, 09.11.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi kadrolarına Öğretim Elemanı alınacaktır.

SON BAŞVURU TARİHİ 13.02.2023

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