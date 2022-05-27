İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu 3 öğretim görevlisi alacak

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre 3 öğretim görevlisi alımı yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi kadrolarına Öğretim Elemanı alınacaktır.

SON BAŞVURU TARİHİ 08.06.2022

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