İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 27 öğretim üyesi alacak

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’ne öğretim üyesi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosu’nca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

İlan Bitiş Tarihi :04/11/2022

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