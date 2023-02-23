İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
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İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilana göre İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim üyesi alımı gerçekleştirecek.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 08.03.2023

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