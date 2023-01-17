İzmir Ekonomi Üniversitesi 6 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İzmir Ekonomi Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in” ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Görevlisi / Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Son Başvuru: 30.01.2023

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