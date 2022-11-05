İzmir depreminde balkondan atlayan Efe, toprağa verildi

İzmir’de dün meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremde evinin balkonundan atlayan ve hastanede hayatını kaybeden Efe Altay Saral (18), gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

AFAD verilerine göre, dün saat 03.29’da merkez üssü İzmir’in Buca ilçesinde olmak üzere 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe neden olan depremde 1’i ağır 7 kişi yaralanırken, minarede hasar, 20ye yakın binada da çatlaklar oluştu. Depremde evinin balkonundan atlayan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Efe Altay Saral, ağır yaralı kaldırıldığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Otopsinin ardından Saralın cenazesi, bu sabah yakınlarınca teslim alındı ve namaz için Şirinyer Merkez Camiine getirildi. Cenazeye Efe Altay Saralın annesi Selma Saral, ablası Zeynep Asena Saral, Buca Belediye Başkanı Erkan Kılıç, yakınları ve arkadaşları katıldı. Efe Altayın annesi ve ablası, tabut başında uzun süre gözyaşı döktü. Kılınan namazın ardından Efe Altay Saralın cenazesi, Gökdere Mezarlığında toprağa verildi.

YARALILARIN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Öte yandan depremde yaralanan 5 kişiden 3ünün Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, diğerlerinin ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çiğli Eğitim ve Araştırma Üniversitende tedavilerine devam edildiği, yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ayrıca merkez üssü Buca olan depremde hasar gören yapıların belirlenmesi için İzmir, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerince dün başlatılan hasar tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Ekiplerin her ihbarı kontrol ettikleri, şu ana kadar herhangi bir yıkımla karşılaşmadıkları kaydedildi.

Depremde minaresi hasar gören Selahattin Oğlu Camiinde de tespit çalışması yapıldığı öğrenildi. Caminin bulunduğu bölgeye, belediye ekiplerince Girilmez yazılı çitler çekildi. Minareye çıkan ekipler, tehlike oluşturan tuğlalar ile briketleri temizlerken, ilerleyen günlerde minarenin tamamen yıkılması bekleniyor. (DHA)