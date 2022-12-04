İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim üyesi alıyor

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre İzmir Demokrasi Üniversitesi’ne öğretim üyesi alınacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İzmir Demokrasi Üniversitesi aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Birimlerinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma İlkeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Halen Kamuda görevli olmayanlar için Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu 2 nüsha bilgisayar ortamında doldurularak, Profesör ve Doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıklarına / Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihi 16.12.2022 dir.

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