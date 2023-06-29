İzmir açıklarında 12 düzensiz göçmen kurtarıldı
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İzmir açıklarında 12 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir’in Urla ilçesi açıklarında yardım talebinde bulunan 12 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçenin Nergis Koyu mevkisinde karadan ulaşım olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmen yardım talebinde bulundu.

Talep üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botları 12 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

(AA)

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