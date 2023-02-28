İYİ Partili Zorlu: 2 Mart’ta Millet İttifakı, 13’üncü cumhurbaşkanını belirleyecek

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, “2 Mart’ta Millet İttifakı 13’üncü cumhurbaşkanını belirleyecek ve en kısa zamanda bu iradenin ortaklaşmasıyla bunu milletimizle paylaşacağız” dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Zorlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesine ilişkin, “Yaklaşık 1,5 saatlik bir görüşme gerçekleştirdiler. Sayın Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkanımızı ziyaretleri sonrası adım adım 2 Mart’taki toplantıya tüm paydaşlar hazırlanıyor. Bu vesile ile şunun altını çizmek istiyorum; dün görüşmelerden sonra bazı yayınlarda, değerlendirmelerde aday üzerinde mutlak bir anlaşma olduğu ya da bize atfen kullanılan, asla kabul etmeyeceğimiz ‘pazarlık’ gibi bir takım ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır. Ama milletimiz müsterih olsun; 2 Mart’ta Millet İttifakı 13’üncü cumhurbaşkanını belirleyecek ve en kısa zamanda bu iradenin ortaklaşmasıyla bunu milletimizle paylaşacağız. Biz İYİ Parti olarak milletimizin ne istediğini, neyi beklediğini biliyoruz. Bu sorumlulukla da Sayın Genel Başkanımız görüşmelerini gerçekleştiriyor. Bildiğiniz gibi biz istişareye çok önem veren bir partiyiz. Dün milletvekillerimiz ve Başkanlık Divanı üyelerimiz ile uzun bir toplantı gerçekleştirdi Sayın Genel Başkanımız. Burada deprem konusundaki gelişmelerin yanı sıra bu konular da konuşuldu. İYİ Parti milletvekili grubumuz, TBMM grubumuz Sayın Genel Başkanımızı tam olarak yetkilendirmiştir 2 Mart’taki toplantı için” ifadelerini kullandı.

(DHA)