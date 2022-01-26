İYİ Parti’li Usta: Enerji mi konuşacağız, yoksa birinin yemek yemesini mi?

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile akşam yemeğinde bir araya gelmesine ilişkin, “Ülkenin sorunu bu değil. Ülkede enerji krizi yaşanırken, enerji mi konuşacağız, yoksa birinin yemek yemesini mi?” dedi.

İYİ Parti’li Usta, TBMM’de düzenlediği basın toplantısı ile gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Usta, hükümetin ekonomik politikalarını eleştirerek, Türkiye’de enerji krizi yaşandığını söyledi.

Usta, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte kar yağışı sırasında İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile akşam yemeğinde bir araya gelmesine ilişkin, “Ülkenin sorunu bu değil. Ülkede enerji krizi yaşanırken, enerji mi konuşacağız, yoksa birinin yemek yemesini mi? Enerji krizi var ama enerji bakanı aç mı kalıyor? Otoyollar kapalı, Erdoğan yemek yemiyor mu? Onlar nasıl yemek yiyorsa birileri de yemek yemeli” dedi.

Usta ayrıca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Demokrasinin yolu Diyarbakır’dan geçer’ açıklamasına İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu’nun cevabı ile partisinin İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik’in açıklamalarının hatırlatılması üzerine, “Konuşamam. İttifakla ilgili en son MHP’de bir açıklama yaptım görevden alındım. Bunları genel başkanlar konuşsun, ağzım yandı” değerlendirmesinde bulundu.

(DHA)