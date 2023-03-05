İYİ Partili Paçacı’dan ‘Ersan Şen’ açıklaması
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İYİ Partili Paçacı’dan ‘Ersan Şen’ açıklaması

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, hukukçu profesör Ersan Şen’in cumhurbaşkanı adaylığı için, “Sadece televizyonda izledik. Bir görüşmemiz olmadı” dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, parti genel merkezinin girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Paçacı, cumhurbaşkanlığı adaylığı için hukukçu Ersan Şen ile görüşme konusunun sorulması üzerine, “Henüz bir şey bilmiyoruz. Sadece televizyonda izledik. Bir görüşmemiz olmadı” diye yanıt verdi.

(DHA)

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İYİ Partili Paçacı’dan ‘Ersan Şen’ açıklaması
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