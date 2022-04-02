İYİ Parti’den yangın çıkışı: İktidar her defasında yanıtsız bıraktı

İYİ Parti, son dönemdeki orman yangınlarının ardından harekete geçti. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu imzasıyla hazırlanan Meclis Araştırma Önergesi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Önergede, bu konuda iktidarın hiçbir adım atmadığı ve önergelerin her defasında yanıtsız bırakıldığına dikkat çekilerek, Bakanlık bünyesinde sabit yangın uçaklarının ve gerekli envanterin bulunmasının önemine işaret edildi.

İYİ Parti, orman yangınları hakkında iktidar tarafından gerekli önlemlerin alınmamasının sebeplerinin araştırılması ve orman yangınlarına gerekli müdahalenin yapılamamasından sorumlu olan yetkililerin tespiti için Meclis Araştırması açılmasını talep etti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu imzasıyla hazırlanan Meclis Araştırma Önergesi’nin gerekçesinde 1 Nisan 2022 tarihi itibarıyla ülkemizin çeşitli yerlerinde orman yangınlarının yaşandığı, Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre; Bursa, Çanakkale ve Muğla’daki yangınların devam ettiği hatırlatıldı.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK ORMAN YANGINLARI YAŞANDI

Türkiye’nin son yıllarda yaşanan yangınlar nedeniyle ciddi miktarda ormanlık alan kaybettiğinin vurgulandığı gerekçede, 28 Temmuz 2021 tarihinde başlayan ve 15’i büyük olmak üzere çıkan toplam 299 orman yangınının, Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınları olarak nitelendirildiğine dikkat çekildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yangınlara müdahale etmede geç ve yetersiz kaldığı ifade edilen gerekçede şu bilgiler paylaşıldı:

“Bunun sebepleri olarak; bakanlığa ait yangın söndürme filosunun olmaması, bakanlığa ait olmayan yangın söndürme uçaklarının da sayılarının yetersiz kalması ve mevcuttaki uçakların ise hangarlarda bakımsız vaziyette tutulması olarak gösterilmiştir. Ülkemiz bu konuda tedbirsiz bırakılması sebebiyle, yaşanılan süreçte birçok ülke, yangın söndürme çalışmaları için personel ve araç desteğinde bulunmuştur. 49 ilde yaşanmış olan orman yangınları sonucunda; vatandaşlarımız hayatlarını kaybetmiş, yüzbinlerce hektar orman ve yerleşim yeri küle dönmüş ve binlerce hayvan can vermiştir.”

İKTİDAR ADIM ATMADI

Gerekli tedbirler için İYİ Parti Grubu tarafından birçok kez verilen araştırma ve soru önergesine rağmen iktidarın bu doğrultuda hiçbir adım atmadığına vurgu yapılan gerekçede, Bakanlık bünyesinde sabit yangın uçaklarının ve gerekli envanterin bulunmasının önemine işaret edildi.

Önergede şunlar kaydedildi: “Ülkemizde yaşanan orman yangınları hakkında gerekli önlemlerin alınmamasının sebeplerinin araştırılması, orman yangınlarına gerekli müdahalenin yapılamamasından sorumlu olan kamu görevlilerinin tespit edilmesi, orman yangınlarına müdahale edilememesine sebep olan aksaklıkların çözüme kavuşturulması, orman yangınlarına anında müdahale edilebilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve planlamaların yapılması amacıyla Anayasa’nın 98’inci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İç tüzüğünün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını arz ederim”