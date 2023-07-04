İYİ Parti’de Başkanlık Divanı belirlendi

İYİ Parti’de, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında toplanan Genel İdare Kurulu’nda (GİK), Başkanlık Kurulu belirlendi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, genel merkezde düzenlenen toplantıda, yeni seçilen GİK üyeleriyle bir araya geldi. Akşener başkanlığında toplanan GİK’te Başkanlık Divanı belirlendi. Buna göre; Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, Genel Sekreter Ayfer Yılmaz, Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, Mali İşler Başkanı Cem Özdemir, Kurumsal İlişkiler Başkanı Şükrü Kuleyin, Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Ahmet Zeki Üçok, Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı Ayyüce Türkeş, Medya İlişkileri Başkanı ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu oldu.

GİK toplantısında belirlenen diğer Başkanlık Kurulu üyeleri ise şu şekilde:

Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural

Genel Sekreter Ayfer Yılmaz

Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu

Mali İşler Başkanı Cem Özdemir

Kurumsal İlişkiler Başkanı Şükrü Kuleyin

Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Ahmet Zeki Üçok

Seçim İşleri Başkanı Sedat Aksakallı

Uluslararası İlişkiler Başkanı Naci Cinisli

Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı Ayyüce Türkeş

Göç ve Sığınmacı Politikaları Başkanı Tolga Akalın

Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak

Medya İlişkileri Başkanı ve Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu

Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz

Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale

Araştırma ve Veri Yönetimi Başkanı Birol Aydemir

Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Ali Demir

Eğitim Politikaları Başkanı Sevinç Atabay

Toplumsal Politikalar Başkanı Ece Güner

Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel

Şehircilik ve Afet Yönetimi Başkanı Türker Yörükçüoğlu

Parti İçi Eğitim Başkanı Ayşe Sucu

(DHA)