İYİ Parti’de Başkanlık Divanı belirlendi
İYİ Parti’de, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında toplanan Genel İdare Kurulu’nda (GİK), Başkanlık Kurulu belirlendi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, genel merkezde düzenlenen toplantıda, yeni seçilen GİK üyeleriyle bir araya geldi. Akşener başkanlığında toplanan GİK’te Başkanlık Divanı belirlendi. Buna göre; Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, Genel Sekreter Ayfer Yılmaz, Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, Mali İşler Başkanı Cem Özdemir, Kurumsal İlişkiler Başkanı Şükrü Kuleyin, Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Ahmet Zeki Üçok, Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı Ayyüce Türkeş, Medya İlişkileri Başkanı ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu oldu.
GİK toplantısında belirlenen diğer Başkanlık Kurulu üyeleri ise şu şekilde:
Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural
Genel Sekreter Ayfer Yılmaz
Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu
Mali İşler Başkanı Cem Özdemir
Kurumsal İlişkiler Başkanı Şükrü Kuleyin
Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Ahmet Zeki Üçok
Seçim İşleri Başkanı Sedat Aksakallı
Uluslararası İlişkiler Başkanı Naci Cinisli
Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı Ayyüce Türkeş
Göç ve Sığınmacı Politikaları Başkanı Tolga Akalın
Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak
Medya İlişkileri Başkanı ve Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu
Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz
Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale
Araştırma ve Veri Yönetimi Başkanı Birol Aydemir
Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Ali Demir
Eğitim Politikaları Başkanı Sevinç Atabay
Toplumsal Politikalar Başkanı Ece Güner
Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel
Şehircilik ve Afet Yönetimi Başkanı Türker Yörükçüoğlu
Parti İçi Eğitim Başkanı Ayşe Sucu
(DHA)