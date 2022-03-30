İYİ Parti’de A takımı değişti: İşte yeni gelen isimler

İYİ Parti Başkanlık Divanı’nda kapsamlı değişiklik gerçekleşti. Yavuz Ağıralioğlu, Berna Sukas, Arzu Önşen Ayşe Sibel Ömeroğlu ve Nuri Okutan gibi isimlere yeni Başkanlık Divanı’nda görev verilmedi. Teşkilat doğrudan Akşener’e bağlandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başkanlık Divanı’nda kapsamlı bir değişikliğe giderek yapılanmayı yeniden oluşturdu.

Daha önce Teşkilat Başkanlığı görevini yürüten Koray Aydın, Siyasi İşler Başkanlığı’na alındı.



Koray Aydın

Teşkilat Başkanlığı ise doğrudan Genel Başkan Meral Akşener’e bağlandı. Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı Yavuz Ağıralioğlu‘nun yerine Rıdvan Uz getirilirken, Ağıralioğlu’na yeni görev verilmedi.



Yavuz Ağıralioğlu

Gençlik Politikaları Başkanı Berna Sukas, Doğa ve Çevre Politikaları Başkanı Arzu Önşen ve Kadın Politikaları Başkanı Ayşe Sibel Ömeroğlu‘na da görev verilmedi.

Kadın Politikaları Başkanlığı’na Ünzile Yüksek getirilirken, Gençlik ile Doğa ve Çevre Politikaları başkanlıkları da doğrudan Akşener’e bağlandı.



Nuri Okutan

Seçim İşleri Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Tolga Akalın, Milli Güvenlik Politikaları Başkanlığı’na getirilirken, bu görevi yürüten Nuri Okutan‘a görev verilmedi. Seçim İşleri Başkanlığı ise Eğitim Politikaları Başkanlığı görevini yürüten Şenol Sunat‘a bağlandı.

Siyaset Akademisi Başkanlığı’nın da Genel Başkanlık bünyesinde yeniden yapılandırılacağı öğrenildi.

Yeni Başkanlık Divanı şu isimlerden oluştu:

Siyasi İşler Başkanı-Koray Aydın

Genel Sekreter-Uğur Poyraz

Mali İşler Başkanı-Ümit Dikbayır

Kurumsal İlişkiler Başkanı-Cihan Paçacı

Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı-Bahadır Erdem

Seçim İşleri Başkanı- Şenol Sunat

Uluslararası Politikalar Başkanı- Ahmet Kâmil Erozan

Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı-Rıdvan Uz

Ortadoğu Politikaları Başkanı-Salim Ensarioğlu

Yerel Yönetimler Başkanı-Metin Ergun

Ekonomi Politikaları Başkanı-Bilge Yılmaz

Kalkınma Politikaları Başkanı-Ümit Özlale

Milli Güvenlik Politikaları Başkanı-Mehmet Tolga Akalın

Eğitim Politikaları Başkanı-Sevinç Atabay

Toplumsal Politikalar Başkanı-Ayfer Yılmaz

Kadın Politikaları Başkanı-Ünzile Yüksek

STK İlişkileri Başkanı -Burak Akburak