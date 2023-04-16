İYİ Parti yeni videosunu paylaştı: Tek Adam Rejimi Sunar

İYİ Parti, seçimlere yönelik hazırladığı ve “ahlak, ekonomi, deprem, mülteci, terör ve demokrasi” temalarının işlendiği iletişim kampanyası serisinin beşinci videosunu paylaştı. “Tek Adam Rejimi Sunar” yazısıyla başlayan videoda; AKP’nin 21 yıllık iktidarı dönemi ve demokrasi kavramına ilişkin mesajlar yer aldı.

İYİ Parti, 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimine yönelik seçim kampanyasını “Türkiye Tarih Yazacak” sloganıyla duyurmuştu.

“Ahlak, ekonomi, deprem, mülteci, terör ve demokrasi” temalarının işlendiği iletişim kampanyası serisinin “Tek Adam Rejimi Sunar: Demokrasi Masalı” başlıklı beşinci videosu yayınlandı.

“TEK ADAM REJİMİ SUNAR”

“Tek Adam Rejimi Sunar” yazısıyla açılışı yapılan videoda; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasete başladığı Refah Partisi’nden günümüze kadarki siyaset süreci işlendi. Erdoğan’ın “Nasıl bir demokrasi?” ve iki yıl önce söylediği “Böyle samimi demokrasi bulamazsınız” sözlerinin ardından yürüyüş ve protestolarda gözaltına alınan ve tutuklanan yurttaşların görüntülerine yer verildi.

Erdoğan’ın “Ben padişah mıyım? Padişahım” ifadelerinin yer aldığı video; Erdoğan’ın sıklıkla kullandığı “şahsım” söylemiyle devam etti.

“SİYASİ İHTİRASLAR PEŞİNDE BİR KOLTUK SEVDASI”

Videonun “Siyasi ihtiraslar peşinde bir koltuk sevdası” seslendirmesiyle sunulan ikinci bölümünde, Erdoğan’ın 2012 yılında Başbakanlığı döneminde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu bir öğrenciye devrettiğinde söylediği “Kalkmamak üzere oturanlar, bu ülkeye çok şey kaybettirir” sözleri yer aldı.

Bunun ardından, birçok spor kulübü taraftarlarının geçtiğimiz günlerde tribünlerden iktidara yönelik istifa sloganlarına da yer verildi.

Videonun “Kendini milletten üstün gören bir şahsın talimatları” seslendirmesiyle sunulan üçüncü bölümünde, bakanların Erdoğan’ın talimatıyla yürüttükleri çalışmalara ilişkin açıklamaları yer aldı.

“DEMOKRASİYİ, ÖZGÜRLÜĞÜ, TEHDİT GÖREN ÇARPIK BİR ZİHNİYET”

Videonun “Demokrasiyi, özgürlüğü, tehdit gören çarpık bir zihniyet” seslendirmesiyle sunulan dördüncü bölümünde, AKP iktidarı döneminde sosyal medya üzerindeki baskı ve yasaklarlar işlendi. Bu bölümde, Cumhurbaşkanı’na ve AKP’ye yönelik eleştiriler nedeniyle ifadeye çağrılan Müjdat Gezen, ve Metin Akpınar, atasözü yazdığı için tutuklanan Alp Emeç ve sticker tasarımı yaptığı için gözaltına alınan Mahir Akkoyun’a da yer verildi.

“HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ, KUVVETLER AYRILIĞINI YOK EDEN BİR UCUBE SİSTEM”

Videonun beşinci bölümü, “Hukukun üstünlüğünü, kuvvetler ayrılığını yok eden bir ucube sistem” sesiyle başladı. Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne geçildikten sonra sürekli değiştirilen Merkez Bankası başkanları ve ‘affını isteyen’ bakanlar videoda yer aldı.

“KALEME, BİLİME, FİKİRLERE KELEPÇE VURAN KORKAK BİR REJİM”

Video, Kaleme, bilime, fikirlere kelepçe vuran korkak bir rejim” başlıklı bölümüyle devam etti. Erdoğan’ın “Bu ülkede gazetecilik yaptığı için kimse tutuklanmamıştır” sözlerinin ardından tutuklanan gazeteciler Murat Ağırel, Barış Pehlivan ve Sedef Kabaş’ın görüntülerine yer verildi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a yönelik “Ülkeni krizden krize mi sürüklüyorsun? Bir dediğin bir dediğini tutmuyor mu? Algı yaratmak için trol ordusuna mı ihtiyacın var? Hemen Fahrettin’i ara” seslendirmesine yer verildi.

“MİLLETİN İRADESİNE UZANAN KAPKARA BİR GÖLGE”

Videonun son bölümünde; “Milletin iradesine uzanan kapkara bir gölge” sesiyle başladı. 2019 yerel seçimlerde yapılan usulsüzlüklere, YSK damgası bulunmayan pusulaların geçerli sayılmasına ve tekrarlanan İstanbul seçimlerine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun davasına bakan savcının AKP’li çıkmasına yer verildi. Bu bölüm, Erdoğan’ın “Eğer diktatör yakıştırmasını yapıyorlarsa ben buna diyecek bir şey bulamıyorum” sözleriyle sonlandı.

“ÇÜNKÜ 14 MAYIS’TA TÜRKİYE TARİH YAZACAK”

Videonun sonunda ise, Mustafa Kemal Atatürk ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ve çeşitli yurttaşların yer altığı illüstrasyon çizimlerinin yer aldığı görsel ile Akşener’in “Tüm bunlar son bulacak ve yepyeni bir güneş doğacak. Çünkü 14 Mayıs’ta Türkiye tarih yazacak” sözleri yer aldı. (ANKA)