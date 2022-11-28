İYİ Parti lideri Akşener kadın baro başkanlarıyla görüştü
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İYİ Parti lideri Akşener kadın baro başkanlarıyla görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kadın baro başkanlarıyla bir araya geldi.

Akşener, partisinin genel merkezinde Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkan Yardımcısı Sibel Suiçmez, TBB Yönetim Kurulu üyesi Hicran Kandemir ile İstanbul, Artvin, Bilecik, Bitlis, Bolu, Çanakkale, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Trabzon, Tunceli ve Yalova’nın baro başkanlarını kabul etti.

Akşener, kadın baro başkanlarını ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.(AA)

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İYİ Parti lideri Akşener kadın baro başkanlarıyla görüştü
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