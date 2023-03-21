İYİ Parti, Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için grup kararı aldı

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olması yönünde grup kararı aldıklarını açıkladı.

TBMM İYİ Parti Grubu, 14 Mayıs’ta 28’inci dönem milletvekili seçimi ile beraber yapılacak cumhurbaşkanı seçimi ile ilgili toplandı. Toplantıda, Kemal Kılıçdaroğlu’nun, cumhurbaşkanı adayı olarak Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) bildirilmesi kararı alındı. Toplantıya, Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın ile İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu katılmadı.

Grup toplantısı çıkışında açıklama yapan Tatlıoğlu, “İYİ Parti, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığına aday olması konusunda bir grup kararı almıştır ve bu sürecin gereğini yapmaktadır. Grup kararımızdır” dedi. Tatlıoğlu, YSK’ya adaylık başvurusuna CHP ile birlikte gidip gidilmeyeceğine ilişkin soruya, değerlendireceklerini söyledi. (DHA)