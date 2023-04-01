İYİ Parti il binasına silahlı saldırının faili yakalandı

İYİ Parti İstanbul İl binasına bu sabah düzenlenen silahlı saldırının faili yakalandı. Gözaltına alınan M.E., Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada olayın detaylarına yer verdi.

İstanbul Zeytinburnu’nda bulunan İYİ Parti İl Başkanlığı’na sabaha karşı silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganın silahından çıkan iki kurşun parti binasının camlarına isabet etti.

İlk kurşun giriş kattaki kafeteryanın camından içeri girip sandalyeye saplandı. İkinci kurşunun ise 3. kattaki konferans salonuna isabet ettiği, camın patladığı ancak kurşunun içeriye girmediği saptandı.

FAİL YAKALANDI

Saldırının faili ise akşam saatlerinde yakalandı. Haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından paylaştı. Soylu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Türk Polisi yakalar. İYİ Parti İl Başkanlığına isabet eden saldırı ile ilgili fail yakalandı. Sorumlu mevkidekilerin suçlamalarda bulunurken dikkatli olmaları gerekir. Bizim görevimiz yakalamak. Devletinize ve Polisinize itimat ediniz. Mahcup olursunuz.”

EMNİYETE GETİRİLDİ

Bayrampaşa’da olayda kullanılan, bulundurma ruhsatlı silahla birlikte gözaltına alınan M.E. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada bir şantiyede görevli şüphelinin silahı ile ele geçirildiği duyuruldu. Açıklamada, “Şantiye görevlisi M.E adlı şüpheli şahsın bulundurma ruhsatlı tabancası ile 7-8 el ateş ettiği beyan edilmiştir” denildi.

Valiliğin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

* “İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı görevlilerinin bugün saat 11.00 sıralarında il binasına ateşli silah mermisi isabet ettiğine dair ihbarı üzerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin çalışmaları neticesinde; İYİ Parti il başkanlığı binası ve yanında bulunan bir iş merkezine isabet eden mermilerin iz takibine göre, mermilerin geliş istikametinin E-5 Otoyolu karşısındaki inşaat şantiyesi olduğu tespit edilmiştir.

* Şantiye yetkilileriyle yapılan görüşmelerde 30.03.2023 Perşembe günü (dün) saat 21.30 sıralarında şantiyeden hırsızlık teşebbüsünde bulunan şüphelilerin, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binası istikametine doğru kaçmaları nedeniyle Şantiye Görevlisi M.E adlı şüpheli şahsın bulundurma ruhsatlı tabancası ile 7-8 el ateş ettiği beyan edilmiştir. Adı geçen şüpheli şahıs olayda kullanılan tabanca ile yakalanmış olup aynı silaha ait kovanlar elde edilmiştir.

* Şüpheli şahısın ifadesinde; ‘hırsızlık teşebbüsünde bulunan (3) şüphelinin olay yerinden kaçarak uzaklaştıkları,’ İYİ Parti İl Binasında görevli iki Özel Güvenlik personelinin de ‘silah sesi duymadıkları’ beyan edilmiştir.

* Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir.”