İYİ Parti, HDP ile sıcak temas kurmak zorunda olan CHP ile ittifakını nereye kadar sürdürebilir?..

Önümüzdeki süreçte yapılacak ilk seçimde:

Merkez sol ile Kürt milliyetçisi klasik sol ittifak kursa

bile:

İktidar olma şansı sıfır…

Ama…

Bir diğer gerçek ise şu:

Merkez sol, merkez sağ ve Kürt milliyetçisi klasik solun oy toplamı: %56…

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Birbirinden oldukça farklı siyasi ve sosyal görüşlere sahip bu üç partinin çok değerli bir ortak noktaları var:

“Demokratik, laik, sosyal hukuk devletine bağlılık… Kuvvetler Ayrılığı ilkesi, yargı bağımsızlığı ve insan haklarına saygı…””.

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Peki…

Adına kısaca “Demokrasi platformu” diyeceğimiz siyasi grubu oluşturan bu üç siyasi görüş:

İttifak yapabilir mi?..

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Yapamaz…

HDP olduğu sürece İYİ Parti o ittifakın içinde yer almaz…

İYİ Parti, HDP’yi (Siyasi konumları gereği) aşağılamak zorunda kaldıkça da…

CHP ile ittifakını sürdüremez…

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Sözün özü:

Merkez sağ ve merkez sol; yanlarına HDP’yi almadan iktidar olamaz…

Ama…

Merkez sağ ve merkez sol; İYİ Parti’nin seçmen ve milletvekili yapısıyla da HDP’li ittifakın içinde yer alamaz…

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“Açmaz” mı desem?..

Yoksa…

“Çaresizlik” mi bilmiyorum…

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Acaba?..

“Seçmenlerin kemikleşmesi” demek daha mı doğru?..

BANA ANLATAN OLURSA MİNNET DUYARIM…

İki radikal sağcı (AKP+MHP) parti iktidarda…

Bir merkez sağ (İYİ Parti) ve bir merkez sol (CHP) parti ile…

Klasik manada sol ve aynı zamanda Kürt milliyetçisi (HDP) bir parti ise muhalefette…

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Radikal sağ partilerin oy toplamı (AKP 35 + MHP 9) %44…

Merkez sağ parti (İYİ Parti) %14…

Ve diğer sağcı partiler (DEVA-GELECEK PARTİ – SP – DP) %6…

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Merkez Sol parti (CHP) %25…

Kürt milliyetçisi klasik sol parti (HDP) %11

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Bu oranlara baktığımızda tablo şöyle:

Radikal sağ (44) + merkez sağ (20) toplamı %64…

Merkez sol (25) + Kürt milliyetçisi klasik sol (11) toplamı ise %36…

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Bu tablodan nasıl bir sol iktidar çıkabileceğini bana anlatan varsa minnet duyarım…

HEM İYİ PARTİ HEM DE CHP ÖZGÜRLEŞİR…

İlkokul çocuklarına matematik dersinde:

“1 armut + 1 elma= ?” sorusunun sorulma nedeni aslında mantık dersinin konusudur…

“2” cevabını veren çocuk (Ki çoğu bu cevabı verir) daha ilkokul düzeyinde:

1 elma ile 1 armudun toplandığında iki etmeyeceğini öğrenir…

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Siyasette de böyledir…

İki farklı siyasi parti birleştiklerinde ya da ittifak yaptıklarında oyları ikisinin toplamı kadar olmaz…

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Mesela…

AKP’yi çökerten MHP ile yaptığı ittifaktır….

MHP’yi çökerten de AKP ile yaptığı ittifaktır…

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Oysa…

İYİ Parti ittifak sayesinde Meclis’e girdi…

Meclis’e girdikten sonra daha da güçlendi…

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Ancak…

HDP bu kadar güçlü…

İYİ Parti, HDP ile arasına çok büyük mesafe koymaya mecbur olduğu sürece…

Millet İttifakı yürümez…

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Millet İttifakı’nın dostça ayrılması:

Hem İYİ Parti’yi…

Hem de CHP’yi özgürleştirir…

MİLLET İTTİFAKI DAHA NE KADAR SÜREBİLİR?..

Hem Türkiye’nin hem de İYİ Parti’nin geleceği için en büyük iki tehlike:

İYİ Parti’nin AKP ile ya da MHP ile kuracağı ittifaktır…

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İYİ Parti AKP ile ittifak yaparsa Erdoğan’ı iktidar yapmaz…

Ama…

İYİ Parti de…

Bugün geldiği noktada tutunamayıp aşağı doğru kaymaya başlar…

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İYİ Parti, MHP ile birleşirse; iki partinin oy toplamı %23 yapmaz…

Olsa olsa en çok %14’ü bulur…

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Peki…

İYİ Parti, ittifak halinde olduğu CHP nedeniyle…

Kendi milletvekilleriyle seçmenlerinin büyük çoğunluğunun neredeyse nefret ettikleri HDP ile yan yana gösterilmeye daha ne kadar dayanabilir?..

Yani…

Millet ittifakını daha ne kadar sürdürebilir?..

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En çok…

Önümüzdeki yaz sonuna kadar…

BİR KEZ DAHA DÜŞÜNÜN…

“2018 seçimlerine gidilirken İYİ Parti, CHP ile ittifaka mecburdu ama artık değil” deyişime itirazlar geldi…

Saygı duyuyorum…

Hiç kimse benim düşüncelerime kabul etmeye mecbur değil…

Ancak…

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Benim görüşümün gerekçesi…

Seçmen dağılımında yatıyor…

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Türkiye’deki seçmen dağılımına bir kez daha ve…

Dikkatlice baktıktan sonra lütfen:

Bir kez daha düşünün…

SERA KADIGİL’İN EKSİK KALAN CEVABI…

AKP Milletvekili Hülya Nergis dedi ki:

“Türkiye’de erkekler kadınlardan daha fazla ölüyor…”.

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CHP Milletvekili Sera Kadıgil ise bu absürt durum tespiti için AKP milletvekiline bir soru yöneltti…

AKP Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Hülya Hanım’ın cevap veremeyeceğini fark etmiş olmalıydı ki atıldı…

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Sera Kadıgil kızdı:

“Böyle bir günde herhangi bir bıyıklıyla muhatap olmak istemiyorum…”.

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Bence Kadıgil eksik söyledi…

Çünkü…

Bu güzel ülkede hemen her solcunun bıyığı vardır…

Ama onların bıyıkları gerçekten bıyık…

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O nedenle…

Sera Hanımefendi şöyle demeliydi:

“Böyle bir günde herhangi bir badem bıyıklıyla muhatap olmak istemiyorum…”.