İYİ Parti deprem bölgesine çadır hastaneler kuracak

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, bugün partisinin genel merkezinde 10 ili etkileyen depreme ilişkin yaptıkları çalışmaları anlattı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yarın Kahramanmaraş’a gideceğini belirterek “Dün iki uçağımız bölgeye ulaştı, ilk uçak Kahramanmaraş’a ve bu bölgedeki çalışmalara katıldı. Hatay’a 290 kişilik bir uçağımız Adana üzerinden ulaştılar. İYİ Parti olarak 124 tır 11 kamyon yardım malzememiz bölgeye ulaştı. 10 vilayetimize de yardım malzemelerimiz etap etap gitmeye devam ediyor. 26 adet iş makinesi bölgeye ulaştırıldı. Bizzat sahada arama kurtarma ekiplerimizle bunlar faaliyetlerini yürütüyorlar. Yarın Adıyaman’da 2 çadır hastanesi kuruyoruz. Bu hastaneleri bütün vilayetlerde etap etap hızlandıracağız. Bazı misafirhaneler ve görüştüğümüz oteller, bizim temas kurduklarımız da dahil olmak üzere an itibariyle bin 150 yatak kapasitesine ulaştık” dedi.

Zorlu, şunları dile getirdi:

“YARIN KAHRAMANMARAŞ’TAN BAŞLAMAK ÜZERE VATANDAŞLARIMIZLA BİR ARAYA GELECEK”

“Bire bir vatandaşlarımıza ulaşarak talep ve şikâyetleri burada oluşturduğumuz afet ve koordinasyon merkezimize oradan da çözüm mekanizmasını geliştirerek hızlı biçimde sahaya temas etmeye çalıştık. Genel başkanımızın bu çalışmalar yürütülürken son derece hassas, devletimizin kurumları ile koordinasyon içinde ve anlık müdahale anlayışı ile hareket edilmesi konusunda talimatları oldu. Bu çerçevede yoğun bir çaba ortaya koyduk. Bu çalışmalara bir halel gelmemesi, yavaşlatılmasına küçük de olsa bir sebep olmamak adına genel başkanımız bugüne kadar sahaya gitmeme kararı almıştı. Yarın Kahramanmaraş’tan başlamak üzere vatandaşlarımızla bir araya gelecek.

“İYİ PARTİ OLARAK 124 TIR 11 KAMYON YARDIM MALZEMEMİZ BÖLGEYE ULAŞTI”

AFAD ile yaptığımız koordinasyon ve mutabakat çerçevesinde gönüllülerimizden oluşan talepleri aldık. Bugün itibariyle 3 bini aştı bu başvurular. Dün iki uçağımız bölgeye ulaştı, ilk uçak Kahramanmaraş’a ve bu bölgedeki çalışmalara katıldı. Hatay’a 290 kişilik bir uçağımız Adana üzerinden ulaştılar. Şu anda şehir merkezinde ve Kırıkhan’da ekiplerimiz bizzat kurtarma çalışmalarının içindeler. İYİ Parti olarak 124 tır 11 kamyon yardım malzememiz bölgeye ulaştı. Bunların dağıtımını yaparken AFAD ile koordine içerisinde olduk. 10 vilayetimize de yardım malzemelerimiz etap etap gitmeye devam ediyor. Gerek vatandaşlarımızın katkıları gerekse belediyelerimizin imkanları doğrultusunda 26 adet iş makinesi bölgeye ulaştırıldı. Bizzat sahada arama kurtarma ekiplerimizle bunlar faaliyetlerini yürütüyorlar. Yarın Adıyaman’da 2 çadır hastanesi kuruyoruz. Bu hastaneleri bütün vilayetlerde etap etap hızlandıracağız.

“DEPREMZEDELER İÇİN MİSAFİRHANE VE OTELLERDE BİN 150 YATAK KAPASİTESİNE ULAŞTIK”

Özellikle gelen şikayetler ve talepler arasında şehirlerde seyyar birtakım hastanelerin oluşturulması gerektiği yönündeydi. Bugün açıklandığı üzere Sağlık Bakanlığı 70’e yakın sahra hastanesi kurulduğunu ifade metti ama çevre yerlere doğru gidildikçe buradaki insanların tedavilerini gerçekleştirmek için ulaşmaları hem zaman alıyor hem kısıtlanmış bazı alanlar var. Bunların hızlı biçimde seyyar halde dolaştırılmasının da önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda Sağlık Bakanlığı’na bu çağrıyı yapmak istiyoruz. Afet ve koordinasyon merkezimiz dünden itibaren bu bölgelerde evsiz kalan dışarıda kalan insanlarımızın tahliyesini gerçekleştirmeye başladık. Maraş’tan ve Hatay’dan bazı ailelerimizi burada gönüllü bazı evlere, ailelerin yanlarına yerleştirdik. Bazı misafirhaneler ve görüştüğümüz oteller, bizim temas kurduklarımız da dahil olmak üzere an itibariyle bin 150 yatak kapasitesine ulaştık. Gerek bölgedeki insanlarımıza gerekse onları tesislerinde ağırlamak isteyen bütün yurttaşlarımıza sesleniyoruz; bize ve afet koordinasyon merkezlerimize ulaşabilirler. 0312 407 00 00 telefonu aramalarını ya da afet.koordinasyon@iyiparti.org.tr mail adresimize e posta göndermelerini rica ediyoruz.

“BUGÜN DEVLET, MİLLET ASKERİYLE, SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İLE SAHADA OLMASI GEREKEN GÜN”

Devletimizin bütün imkanları ile sahada olması, bizim onların yanında olmamız çok önemli ve böyle de olması gerekiyor. Afet yönetim planının hızlı biçimde devreye giremediğini görüyoruz. Bugün itibariyle çok sayıda destekler ulaştı. TSK’nın hızlı ve yeterince sahaya inmediği eleştirisinde bulunduk. Bugün 16 bin 795 askerimizin şu andan sahada olduğu bilgisi verildi. Demek ki sahada olunabiliyor. Bunun için OHAL’e gerek yok, OHAL başka bir tartışma konusu. 2016 yılında yapılan bir değişiklikle bu yetki tamamen valilere ait. Dün de valilere aitti bugün de valilere ait. Bugün devlet, millet askeriyle, sivil toplum kuruluşları ile sahada olması gereken gün. Bu binalar ne zaman yapıldı. O kadar çok sayıda bina yıkıldı ki maalesef. Deprem konusu gündeme geldiğinde bundan da ders çıkarmalıyız deniyor. Daha ne kadar ders çıkaracağız? Ders çıkarıp sonuca ulaştırmamız gereken zamanları çoktan geçtik. Sayın genel başkanımızın talimatıyla Yerel Yönetimler ve Hukuk Politikaları Başkanlığımız bünyesinde bir tespit denetim komisyonu oluşturuyoruz. Asla bir oldu bittiye bu konuda izin vermeyeceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyoruz.

“YAĞMA KONUSU ÇOK ÖNEMLİ BİR KONUDUR; BİR ASAYİŞ AÇISINDAN, İKİ TEMEL BİR MİLLİ GÜVENLİK PROBLEMİ AÇISINDAN”

Bölgede yağma konusunda da şikayetler geliyor, kriz masamıza da geldi. Bunların bir kısmını teyit ettiğimizi söylemeliyim emniyet kaynaklarından. Müdahalelerin de yapıldığını biliyoruz. Bu çok önemli bir konudur; bir asayiş açısından, iki temel bir milli güvenlik problemi açısından, yani sığınmacı problemi. İYİ Parti olarak bunun takipçisiyiz. Önümüzdeki tarihlerde özellikle bu bölgedeki varlığımız, buradaki yapılaşmamız, insanlarımızın kazanılmış haklarının kaybolmaması adına çok büyük bir özen göstererek, kanunlar yoksa bunların da mevzuat şeklinde düzenlenmeye gidilmesinin çok önemli olduğunu düşünmekteyiz. Temel hak ve özgürlüklerin hiçbir şekilde kısıtlanmasına biz müsamaha göstermeyiz. Önlemse önlem güvenlikse güvenlik ne yapılması gerekiyorsa hep birlikte yapacağız.” (ANKA)