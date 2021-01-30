İyi ki iyileşmiş kaleci Muslera

Futbolda planlama en temel gerçektir. Bugün şirketler planlama olmadan yönetilebiliyor mu? Veya kulüp başkanları şirketlerini böyle bir planlamayla mı idare ediyor? Nereden çıktı bu diyeceksiniz? Mbaye Diagne’yi satıyorsunuz ve Ryan Babel’i geçen hafta çok güzel bir gol attığı için dün forvet olarak sahaya sürüyorsunuz. Yani pazarlama direktörüne diyorsunuz ki bugün de mali işleri sen yönet. O da yönetemiyor elbette. Kanatta oynayacak futbolcu santrforda oynayınca, mali hesapların şaşacağı gibi, 3 kez ofsayta düşüyor. Bu da gayet doğal. Hep söylüyoruz ve yine söyleyeceğiz. Takım planlaması ocak ayında değil 2-3 yıllık olarak her sezon bitiminde yapılır.

Neyse ki mevkisinin özelliğine sahip Onyekuru işi bitirdi. Bir de takımın yıllardır emektarı olan Fernando Muslera var da 2-3 net pozisyonda kalesinde yine devleşip o açığı kapattı. 90 dakika müthiş mücadele eden sahadaki takımı alkışlıyorum.

Galatasaray takımının dünkü futboluna, mücadelesine lafım yok. Sözüm pazarlama direktörünü mali işlerde oynatan CEO’ya ve patrona. Yani Fatih Terim ile Mustafa Cengiz’e. Günlük, aylık değil 2-3 yıllık plan yapın artık. 3 yılda 50 oyuncu almışsınız ama mevkisine göre değil. Günümüz endüstriyel futbolunda Galatasaray markadır ve her mevkide yer alan oyuncu bir şirket yöneticisi kadar önemlidir. Organizasyonu doğru kuramazsanız da iflas kaçınılmazdır!