İyi bir gece neden sabahtan başlar?

Fransızların “İyi bir gece sabahtan başlar” özdeyişi, uyumlu ve doyumlu bir cinsel yaşamın yatakta başlamadığını, evlilik ve çift ilişkisinin kalitesiyle doğrudan ilişkili olduğunu ifade eder

Bu çıkmazdan nasıl kurtuluruz?

SORU:

Eşim sabah evden çıkarken iki tatlı söz söylemiyor, gün içinde hiç aramak aklına gelmiyor, gece olunca birlikte olmak is­tiyor. Ben de gün boyunca yok sayıldığım için sevişmek istemiyorum. Bir çıkmaz­dayız, bu sorun nasıl çözülür? T.E./ İzmir

CEVAP:

Özellikle kadınlar için cinsel ilişki öncesi yaşananlar, gösterilen ilgi, özen, birlikte geçirilen zamanın kalitesi, paylaşılan ro­mantizm ve erotizm en az cinsel birliktelik kadar önemlidir, neredeyse ön koşuldur. Bunların olmadığı bir ilişkide kadın kendini değersiz, sevilmemiş ve kullanılmış hisse­debilir bu tür duygusal ihtiyaçları karşı­lanmadığı için cinselliğe ilgisi azalabilir. Bu çoğu zaman cinselliği içsel ya da dışarıdan gelen bir uyarılma sonucu dürtüsel bir şe­kilde başlatan erkek için anlaşılması zor bir durumdur. Bu nedenle uyumlu ve doyumlu bir cinsellik isteyen eşlerin birbirlerinin duygusal ihtiyaçlarına duyarlı olmaları bun­ları karşılamak için çaba sarf etmelidir.

Eşim şimdi niye böyle davranıyor?

SORU:

54 yaşındayım, eşim 61 yaşında. Kendisi bu yaşta haftada 2-3 defa cinsellik yaşa­mak istiyor, bunun için ilaçlar kullanıyor. Neden böyle davranıyor, onu bu durum­dan vazgeçirebilir miyim? K.F./ Antalya

CEVAP:

Bazı erkekler yaşlanmayla beraber azalan cinsel güç kaybını kabullenmekte zorla­nır, eşlerine eskisi kadar güçlü ve yeterli olduklarını göstermeye çalışırlar. Bunun nedeni çoğu zaman erkeğin cinsel gücüne olması gerekenden daha fazla önem ver­mesidir. Ereksiyon kalitesine artıran mavi ilaçların keşfiyle birlikte erkeklerin ken­dine güveni ve ileri yaşlarda da cinselliğe ilgileri arttı. Bununla birlikte bu tür ilaç­ların kullanımı sonrası ortaya çıkan güçlü kan basıncı bazı durumlarda kalp krizine kadar varan tehlikeli sonuçlara neden olabilir. Eşinizle konuşarak cinsel anlamda daha güçlü olmanın onun için anlama gel­diğinin anlamaya çalışabilir, cinsel gücüne değil eş olarak varlığına ve kişiliğine değer verdiğinizi ona hissettirebilirsiniz.

Her cinsel ilişkide orgazm şart mı?

SORU:

34 yaşındayım, evliyim ve iki çocuk anne­siyim. İkinci çocuktan sonra eskiye naza­ran daha az orgazm yaşamaya başladım. Bu bir sorun mu, her ilişkide orgazm olmam gerekir mi? Ş.D./ Eskişehir

CEVAP:

Cinsel birliktelik orgazmdan ibaret değildir. Her aşamasının kendine özgü uyarılma seviyesi ve hal alma düzeyi vardır. Bu nedenle her ilişkide orgazm olmak zorunluluk değil kazanılan bir hediyedir. Orgazmın hedef olarak konulması beraberinde kaygıya da neden olacağı için orgazmın yaşanmasını güçleştirebilir. Orgazm, uzun süreli cinsel uyarı sonucunda ulaşılan ve kişiye zevk veren fizyolojik ve psikolojik durumdur. Yeterince sık sevişen uyumlu çiftlerde orgazm birkaç saniyelik kısa süren bir histir. Orgazmı bir hedef olmaktan çıkartıp sürece odaklandığınızda daha kolay ve sık orgazm yaşamanız mümkün olabilir.