İyi bir cinsellik için önce kendi bedeninizi tanıyın
Nasıl ki haritasız ve pusulasız bir şehri gezmekten haz alınmazsa kendi bedenini tanımayan birinin de cinsellikten haz alması mümkün değildir.
Bu endişelerimden nasıl kurtulurum?
SORU:
22 yaşında nişanlı bir kızım. Bu yaz düğünüm olacak ama ben hiç rahat değilim. İlk gece konusunda endişelerim var. Özel bölgeme hiç bakmadım, cinsel ilişki nasıl olacak bilmiyorum. Bu endişelerimden nasıl kurtulurum? H.R./ Niğde
CEVAP:
İyi bir cinsellik her şeyden önce kişini kendini tanımasıyla başlar. Bu tanıma hem duygusal hem de bedensel bilgi ve deneyimlerden oluşur. Bu konuda erkeklerin biraz daha şanslı olduğu ergenlik döneminin başından itibaren mastürbasyon yoluyla az da olsa kendi bedenlerini ve cinselliği öğrendiği düşünülebilir. Kadınlar toplumsal baskı, sosyal normlar ve bekareti kaybetme endişesiyle kendi genital bölgelerine yabancılaşmakta her şeyin evlendikten sonra olacağına inanmaktadır. Bu durum birçok çiftin evliliğinin daha ilk gününden sorunlu başlamasına neden olmakta ve evlilik ilişkisine zarar vermektedir. Bedeni tanımak için kadının yalnızken ayna karşısında kendi bedenine ve genitallerine düzenli aralıkla bakması, dokunması faydalı olabilir.
Eşimle ilişkimiz yine eskisi gibi olur mu?
SORU:
7 yıldır evli bir kadınım. Eşimde baştan beri erken boşalma sorunu var. Yaşadığımız cinsellikten zevk alamayınca tümüyle uzaklaştık. Şimdi tedavi olup düzelmek istiyor. Bu mümkün mü? C.F./ İstanbul
CEVAP:
Kadınlarda cinsel doyuma giden yol öncelikle duygularından geçiyor. Yeterince sevgi ve ilgi görmeyen, özel ve değerli olduğunu hissetmeyen, iltifat edilmeyen, arzulanmadığını düşünen kadınlar cinsel yaşamlarında mutlu olamıyor, boşalma ve orgazm yaşamakta zorlanıyor. Zamanla haz almaya olan inançlarını kaybettiklerinde cinselliğe ilgilerini tümüyle kaybedebiliyorlar. Cinsel yakınlık fiziksel temastan çok daha fazlasıdır. Kadınlar cinsel ilişkiye özel ve değerli olma, güvende hissetme, arzulanma, ilgi görme, sevilme, fiziksel ve duygusal yakınlık gibi birçok anlam içerir. Azalan cinsel istek biraz çabayla doğru adımlar atıldığında yeniden artabilir, doyumlu bir cinselliğe dönüşebilir.