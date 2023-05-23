İyi bir cinsellik için önce kendi bedeninizi tanıyın

Nasıl ki haritasız ve pusulasız bir şehri gezmekten haz alınmazsa kendi bedenini tanımayan birinin de cinsellikten haz alması mümkün değildir.

Bu endişelerimden nasıl kurtulurum?

SORU:

22 yaşında nişanlı bir kızım. Bu yaz dü­ğünüm olacak ama ben hiç rahat deği­lim. İlk gece konusunda endişelerim var. Özel bölgeme hiç bakmadım, cinsel ilişki nasıl olacak bilmiyorum. Bu endişele­rimden nasıl kurtulurum? H.R./ Niğde

CEVAP:

İyi bir cinsellik her şeyden önce kişini kendini tanımasıyla başlar. Bu tanıma hem duygusal hem de bedensel bilgi ve deneyimlerden oluşur. Bu konuda erkek­lerin biraz daha şanslı olduğu ergenlik döneminin başından itibaren mastürbas­yon yoluyla az da olsa kendi bedenlerini ve cinselliği öğrendiği düşünülebilir. Kadınlar toplumsal baskı, sosyal normlar ve bekareti kaybetme endişesiyle kendi genital bölgelerine yabancılaşmakta her şeyin evlendikten sonra olacağına inan­maktadır. Bu durum birçok çiftin evliliği­nin daha ilk gününden sorunlu başlama­sına neden olmakta ve evlilik ilişkisine zarar vermektedir. Bedeni tanımak için kadının yalnızken ayna karşısında kendi bedenine ve genitallerine düzenli aralıkla bakması, dokunması faydalı olabilir.

Eşimle ilişkimiz yine eskisi gibi olur mu?

SORU:

7 yıldır evli bir kadınım. Eşimde baştan beri erken boşalma sorunu var. Yaşadığımız cinsellikten zevk alamayınca tümüyle uzaklaştık. Şimdi tedavi olup düzelmek istiyor. Bu mümkün mü? C.F./ İstanbul

CEVAP:

Kadınlarda cinsel doyuma giden yol ön­celikle duygularından geçiyor. Yeterince sevgi ve ilgi görmeyen, özel ve değerli olduğunu hissetmeyen, iltifat edilme­yen, arzulanmadığını düşünen kadınlar cinsel yaşamlarında mutlu olamıyor, bo­şalma ve orgazm yaşamakta zorlanıyor. Zamanla haz almaya olan inançlarını kaybettiklerinde cinselliğe ilgilerini tü­müyle kaybedebiliyorlar. Cinsel yakınlık fiziksel temastan çok daha fazlasıdır. Kadınlar cinsel ilişkiye özel ve değerli olma, güvende hissetme, arzulanma, ilgi görme, sevilme, fiziksel ve duygusal yakınlık gibi birçok anlam içerir. Azalan cinsel istek biraz çabayla doğru adımlar atıldığında yeniden artabilir, doyumlu bir cinselliğe dönüşebilir.