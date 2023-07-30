İyi bir cinsel yaşam için çaba ve anlayış gerekli

Cinsel yaşamda mutluluk için çiftlerin çaba ve anlayış göstermesi gerekir. Aksi takdirde sorunların ardı arkası kesilmez…

İstediğim gibi bir ilişkim olur mu?

SORU:

33 yaşındayım, evliliği düşünüyorum. Kız arkadaşım benim kadar ilgili değil gibi, evlendiğimde istediğim gibi bir cinsel hayatım olması için nelere dikkat etmeliyim? M.K./İstanbul

CEVAP:

Evlilikte iyi bir cinsel hayat ancak doğru bilgiler, doğru söz ve davranışlar ile bun­ların düzenli olarak yapılmasıyla sağlanır. Doğru tutumlar; cinsel iletişime ve yeni­liklere açık olma, romantizm ve erotizme zaman ayırma, cinselliği aceleye getir­meme, sevişmeyi uzun tutma ve karşılıklı sınırlara saygıdır. Evliliğin başından itiba­ren bunlara dikkat edildiğinde, karşılıklı saygı ve sevgide cömert, eleştiride cimri olunduğunda evlilik doyumuyla birlikte cinsel doyum da artacak ve hayal ettiğiniz cinselliği yaşama şansınız artacaktır. Evli­likte ve cinsel yaşamda mutluluk çabayla elde edilen bir hediyedir.

Cinsel hayatımızı nasıl sürdürürüz?

SORU:

Eşim 42 yaşında erken menopoza girdi, cinsellik defterini kapattı. Ben sağlıklı bir erkek olarak cinsel hayatımız devam etsin istiyorum ama o istemiyor. Bu sorunu nasıl aşarız? H.D./ Adana

CEVAP:

Cinsellik doğumdan ölüme hayat boyu devam eden bir yaşam enerjisidir. Her yaşın kendine özgü ihtiyaçları ve doyum yolları vardır. Menopoz bu anlamda önemli bir dönüm noktası sayılabilir. Menopoz döneminde kadınların sadece doğurganlığı biter, cinsel yaşantıları bit­mez. Günümüzde insanlar yalnızca ço­cuk sahibi olmak için cinsellik yaşamıyor büyük çoğunluğu zevk almak sevişiyor. Menopoza giren kadının cinsel yaşamı bitmez farklı bir boyutta devam eder. Eşinizin sözünü ettiği acı menopoz döne­mine özgü vajinal kuruluğa bağlı olabilir. Bu döneme özgü vajinal kuruluk ve uya­rılma sorunları kayganlaştırıcı kremler, daha fazla erotizm ve uzun sevişme ile kolaylıkla aşılabilir. Bunun için içinden geçtiğiniz dönemi artı ve eksileriyle kabul ederek cinsellikten vazgeçmek yerine daha aktif bir rol alabilir, doyumlu bir cinsel hayata sahip olabilirsiniz.