İyi bir cinsel iletişim için yol haritası

Uyumlu ve doyumlu bir ilişki için sağlıklı bir cinsel iletişim gerekir. İşte bunun püf noktaları…

Eşimle cinsel uyumu nasıl yakalayabiliriz?

SORU:

32 yaşında evli bir erkeğim. Bir yıldır evli­yim, eşimle bir türlü cinsel uyumu yaka­lamadık, cinsellik ne tam benim istediğim gibi ne de onun istediği gibi oluyor. Bu sorunu nasıl aşarız? R.B./ Adana

CEVAP:

Cinsel sağlık bilimine göre seks yapmak; kendini ve ötekini bilerek, rahatlamış ve gevşemiş bir halde, sevişmenin ve dokun­manın verdiği hazza ve hissetmeye odak­lanarak, herhangi bir performans hedefi koymadan, kimseyi tatmin etme zorlantısı olmadan, zamandan koparak, yavaş, ritmik ve uyumlu bir şekilde salınarak, haz alıp, haz verebilme, ruhu ve bedeni bir arma­ğan gibi paylaşabilme, ne olursa olsun bir şekilde boşalıp, orgazm olabilme bilim ve sanatıdır. Bunun için sağlıklı bir cinsel iletişim gerekir. Cinsel iletişimin temelinde yargılama ve suçlama olmadan her şeyin konuşulabilir olması, konuşulan her şeyin yapılmak zorunda olmaması gelir. Cinsel iletişimin bir diğer koşulu da eşler arasına olmaması gereken utancın ortadan kaldırıl­masıdır. Sizin durumunuzda cinsel eğitimle ilgili kitapları okuyup videoları seyrederek cinsel hayatınız daha doyumlu bir hale ge­tirebilir, sorunun devam etmesi durumunda bir uzmandan destek alabilirsiniz.

İlişkiden sonra niye böyle davranıyor?

SORU:

Bir yıldır evli 38 yaşında bir kadınım. Cinsel ilişki sonrası fiziksel ve duygusal teması seviyorum ama eşim sevişme bitince arkasını dönüp uyuyor. Neden böyle davranıyor, ne yapmalıyım? L.D./ Kayseri

CEVAP:

Erkeklerde cinsellik dürtüsel olduğu için dürtü doyumu sağlandığında uyuma, din­lenme gibi diğer fiziksel ihtiyaçlar öne çıkar. Kadınlar da ise cinsellik daha çok duygusal bir nitelik taşır ve bu nedenle orgazm son­rasında fiziksel ve duygusal temasın devamı istenir. Evrimsel olarak bakıldığında kadının cinsel ilişki sonrası yatakta daha uzun süre kalması, meninin içeride beklemesine ve döllenme şansını artırmaya yardımcı olmak­tadır. Erkek ise üreme davranışını tamamla­dığı andan itibaren sonraki av serüveni için dinlenmeye geçmektedir. Sizin durumunuzda eşinizle uygun bir zaman belirleyerek bu konuda konuşabilir, beklentilerinizi dile geti­rerek daha duyarlı olmasını isteyebilirsiniz.

Bu sorunun sebebi ilk gecenin etkisi mi?

SORU:

İki yıldır evliyim, ilk gece çok canım yandığı için ilişkiye giremedik, ondan sonraki denemelerde kendimi kastığım için hey aynı şey oldu, birkaç ay sonra denemekten vazgeçtik, hala ilişkiye girmiyoruz. Bütün bunların sebebi ilk gece olanlar mı? Y.E./ Adana

CEVAP:

Cinsel sorunlar büyük çoğunlukla deneyim eksikliğiyle başlar, yaşanan deneyimin yarat­tığı negatif duygunun sebep olduğu beklenti anksiyetesi nedeniyle kalıcı hale gelir. Normal koşullarda sağlıklı ve yeterince uyarılmış, duygusal ve fiziksel olarak cinsel birleşmeye hazır olmuş bir kadının ne ilk ilişkide ne de sonraki ilişkilerinde canı yanmaz. İlk gece canının yanmasının sebebi yaşadığı kaygının se­bep olduğu uyarılma yetersizliği ve kasılmadır. Acı beklentisinin gerçekleşmesi yanlış inancı doğruladığı için sonrakilere referans olabilir. Bir sorunu çözmenin yolu onu yok saymak ya da ondan kaçınmak değil, farklı çözüm yolları deneyerek farklı sonuçlar elde etmekten ve yanlış inançları düzeltmekten geçer.