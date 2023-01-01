İÜ Cerrahpaşa Rektörlüğü Öğretim Üyesi alıyor

İÜ Cerrahpaşa Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre İÜ Cerrahpaşa’ne öğretim üyesi alınacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İÜ Cerrahpaşa Rektörlüğü aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nin ilgili maddeleri ve “İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca; Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

Dekanlık/Müdürlüklerine ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde şahsen yapılacaktır.

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