İÜ Cerrahpaşa Rektörlüğü Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor

İÜ Cerrahpaşa Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre İÜ Cerrahpaşa’ne Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İÜ Cerrahpaşa Rektörlüğü aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, 657 sayılı Kanun’un 48. maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim), Öğretim Görevlisi (Zorunlu Ortak Ders) ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

SON BAŞVURU TARİHİ : 27.12.2022

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