İttifaklar bir arada olmalıdır!

16 Nisan’da rejim değiştikten sonra partilerin ittifakı daha da bir önem kazandı.

Sadece halkımız değil birçok siyasi parti rejim değişikliğini doğru analiz edemediği ya da iktidarın sözlü açıklamalarına bakarak değerlendirme yaptığı için rejimin değiştiğinin farkında değil. Oysaki iktidarın söylemleri yerine, altına imza attığı yasal değişikliklere baksa işin farkına varacaklar.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın ardından yeni ittifaklar kurulmaya başladı. Millet İttifakı’ndan sonra kendini muhalefet olarak adlandıran partilerin kendi arasında bir araya gelerek ittifaklar kurması, Türkiye’nin geleceği açısından son derece önem arz etmektedir.

Türkiye’deki siyasi partiler varlıklarını, Cumhuriyetin temel değerlerine borçludur. Buna AKP de dâhildir.

AKP, rejimi değiştirdikten sonra çok istemesine rağmen, değiştirilemez maddeleri değiştiremediği için üniter yapımız hala ayaktadır.

Bugün dünyadaki devletlerin ve milletlerin tek düşmanı var o da ABD’dir. Tek kutuplu dünya denmesi bundandır. Hoş iki kutuplu olsaydı da dünyanın baş düşmanı emperyalizmi başı ABD olurdu.

Diğer yandan ister milliyetçi-mukaddesatçı, ister devrimci-demokrat, ister Atatürkçü-Cumhuriyetçi ol, ortak tehlike iktidar ve arkasında kaya gibi sağlam duran ABD’dir.

Türkiye’de sadece ABD tehlike demek ise iktidarın ABD ile işbirliğini gizlemektir.

Bu gayri milli bir duruştur…

Yeni kurulan ittifakların büyük bir çoğunluğu iktidardan memnun değil.

Tüm muhalefetin en temel yanılgısı ise iktidarın siyasal İslamcı olduğunun zannedilmesidir. Oysaki ABD’nin resmi açıklamalarına ve belgelerine bakıldığında iktidarın siyasal İslamcı değil ılımlı İslamcı olduğu ortadadır. ABD, ılımlı İslamı kendisine hizmet eden diye nitelendirmektedir.

Dolayısıyla AKP dışındaki İslamcı partiler olan Saadet, Deva ve Gelecek Partisi, ABD’ye hizmet etmediği için millidir.

Diğer yandan Cumhur İttifakı’nın içinde resmi olarak yer almayıp tarafsızmış gibi davranan sözde muhalifleri ise Türk Milleti muhalefetin içinde saymamaktadır! Hem iktidarı hedefleyecek hem de oklarını muhalefete daha da açığı Millet İttifakı’na yönelteceksin! Türk Milleti bunu yutmuyor…

Tüm bunların ışığında eğer bir parti; ABD’ye ve bölgemizdeki-ülkemizdeki BOP hizmetkârı Müslüman Kardeşler Teşkilatı’na karşıyım diyor ise herkesi, tek çatı altında birleşik bir cephede buluşmaya çağırmalıdır.

Bu cephe de parlamenter rejime dönüş için ciddi çaba sarf eden Millet İttifakı öncülüğünde gerçekleşmelidir.

Birleşik cephe Millet İttifakı’dır!