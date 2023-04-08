İtalya’dan Tel Aviv saldırısına kınama

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni , Tel Aviv’de dün akşam saatlerindeki çifte saldırıda bir İtalyan vatandaşının hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduklarını bildirdi.

Meloni , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İsrail’in başkenti Tel Aviv’de dün akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırı ve araçla ezme eyleminde ölen İtalyan vatandaşının kimliğini açıklayarak, “Alessandro Parini’nin yaşamını yitirmesinden dolayı derin üzüntü ve taziyelerimizi sunuyoruz. Kendisinin ailesine ve olayda yaralananlara yakınlığımızı, alçak saldırının hedefi olan İsrail devletine dayanışmamızı belirtiriz.” ifadelerini kullandı.

Başbakan Meloni , saldırıya ilişkin hükümetlerinin, diğer İtalyan vatandaşlarının saldırıdan etkilenip etkilenmediğini tespit için İsrail makamlarıyla temas halinde olduklarını kaydetti.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de İsrailli yetkililerin, saldırıda ölen İtalyan vatandaşının Alessandro Parini olduğunu doğruladıkları bilgisini Twitter’da paylaşarak, “Terörü kesin olarak kınadığımı belirtiyor ve ailelere yakınlığımı ifade ediyorum.” yorumunu yaptı.

Bölgede tansiyon yüksek

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa’daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs’te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.

İsrail ordusu, Lübnan’dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti. İsrail ordusu, akşam saatlerinde de Lübnan’dan İsrail’in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıklamıştı.

Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.

İsrail, roket saldırılarının, Hamas’ın Lübnan’da konuşlu unsurları tarafından düzenlendiğini duyurmuş ve Hamas’ı sorumlu tutmuştu.

İsrail, dün gece saatlerinde Gazze’ye saldırı başlattığını açıklamış, buna karşılık Gazze’den İsrail yönüne roketler fırlatılmıştı.

Başkent Tel Aviv’de dün akşam bir kişi aracıyla ilerlerken, önce yürüyüş yolunda yayalara çarpmış, ardından etrafındaki yayalara ateş açarak, 1 kişiyi öldürmüş, 7 kişiyi de yaralamıştı.

Filistin direniş grupları, Tel Aviv’de düzenlenen silahlı saldırı ve araçla ezme eyleminin, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya ve Müslümanlara karşı işlediği “suçlara” verilmiş tabii bir cevap olduğunu belirtmişti. (AA)