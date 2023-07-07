İtalya’da huzurevinde yangın: 6 ölü
İtalya’nın Milano şehrindeki bir huzurevinde gece saatlerinde çıkan yangında 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Yangın ülkenin Milano şehrindeki Via dei Cinquecento caddesinde bulunan bir huzurevinde çıktı. İtalyan itfaiyesinden yapılan açıklamada, yerel saatle gece 01:20de çıkan yangına müdahale eden itfaiyenin binayı tahliye ettiği, 6 kişinin hayatını kaybettiği ve birçok yaralının da hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Yerel medya yaralı sayısının 81 olduğunu yazdı.
Yangının nedeni ise araştırılıyor.
(DHA)
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