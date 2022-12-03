İsveç’in iade ettiği PKK’lı Mahmut Tat cezaevine gönderildi
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İsveç’in iade ettiği PKK’lı Mahmut Tat cezaevine gönderildi

İsveç, hakkında terör örgütü PKK üyeliğinden 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulanan Mahmut Tat’ı Türkiye’ye iade etti. Tat, öğle saatlerinde  önce adliyeye sonra ise cezaevine götürüldü.

İsveç’te önceki gün gözaltına alınan Mahmut Tat, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Başkent Stockholm’deki Arlanda Havalimanı’ndan havalanan tarifeli uçakla dün akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı’na getirildi. Polislerce uçaktan alınan Tat, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Sağlık kontrolünden geçirilen Tat’ın gece, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü’nde gözaltında tutuldu.  İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Tat öğle saatlerinde Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne sevk edildi. Tat daha sonra Metris Cezaevine gönderildi.

Mahmut Tat, Tunceli’de 2015 yılında terör örgütü PKK’nın faaliyetlerine katıldığı suçlamasıyla hakkında açılan davada 6 yıl 10 ay hapis cezası almıştı. PKK’lı Tat, daha sonra İsveç’e kaçmıştı.

(DHA)

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İsveç’in iade ettiği PKK’lı Mahmut Tat cezaevine gönderildi
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