İstinye Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alıyor

İstinye Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstinye Üniversitesi belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi : 06.06.2022

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