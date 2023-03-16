İstinye Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alıyor

İstinye Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilana göre İstinye Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı gerçekleştirecek.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: İstinye Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi : 27.03.2023

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