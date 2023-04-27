İstinat duvara çarptılar: 2’si kadın 3 ölü
Zonguldak‘ta istinat duvarına çarpıp devrilen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 67 ACL 548 plakalı otomobil, Zonguldak-Ankara kara yolunun Köroğlu yol ayrımı mevkisinde istinat duvarına çarparak devrildi, otomobildeki 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2’si kadın 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Araçtaki bir yaralı ise Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Polis ve jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yolda, trafik akışının aksaması nedeniyle araç kuyruğu oluştu. (AA)
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