İstiklal’deki terör saldırısı davasında üç sanığa tahliye
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İstiklal’deki terör saldırısı davasında üç sanığa tahliye

İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım 2022 tarihinde 6 kişinin öldüğü, 99 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısında bomba düzeneğini bırakan Ahlam Albashır’ın arasında bulunduğu 27’si tutuklu 36 sanığın yargılandığı davada, 3 sanığa tahliye kararı verildi

Sanıklar Mesut Hesso, Muhammed Şiho ve Zekeriya Muhammed Şemmuni’ye suçlarının vasfı değiştiği gerekçesiyle yurtdışına çıkış yasağı konularak tahliyelerine karar verildi.

Davada Ahlam Albashır ile birlikte toplam 24 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. (DHA)

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